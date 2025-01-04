Мазут уже в Андреевке

Пятна мазута сегодня севастопольцы обнаружили на пляже в Андреевке. Сейчас береговую линию чистят 12 активистов, в том числе и дети.

«С утра муж отправился на пробежку и обнаружил пятна мазута. Они небольшие, пока их немного, но в Севастополе шторм и вероятно выбросит еще мазут. Мы всей семьей занимается очисткой — собираем мазут в мусорные пакеты. Пока никаких животных, которым нужна помощь, мы не увидели. Мы просим всех жителей прибрежных районов дойти до ближайшего пляжа и осмотреть его на наличие таких загрязнений», — рассказывает корреспонденту Севкора Алёна.

Активисты говорят, что для очистки территории лучше одеваться теплее — с моря холодный пронизывающий ветер, не забыть плотные строительные пакеты, строительные перчатки поверх обычных и экипироваться одеждой, которую не жалко испачкать.