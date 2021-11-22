В Севастополе обустроят дороги к садовым товариществам

Сегодня, 22 ноября, на аппаратном совещании правительства Севастополя директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Павел Иено анонсировал новую программу по ремонту дорог к садовым товариществам.

«Мы проработали вопрос обустройства грунтовых дорог, подъездов к СНТ, к крупным жилым массивам и социальным объектам. Это дороги, которые не подходят под критерии автомобильных дорог общего пользования и не стоят на балансе департамента транспорта» — пояснил Иено о каких дорогах идет речь.

По словам директора департамента транспорта, новая программа называется «Благоустройство грунтовых дорог» и рассчитана на три года. В этом году на эти цели по соглашению с Москвой было выделено 250 миллионов рублей.

Перечень дорог, подлежащих ремонту, формируется администрациями внутригородских муниципальных образований, всего планируются за время работы данной программы отремонтировать 50 объектов.

Напомним, с 23 июня в Севастополе по решению дептранса ликвидирован автобусный маршрут № 12 К, вместо него на хутор Лукомского заезжает автобус № 12. Убран маршрут № 120, вместо этого автобус № 12А теперь следует через СНТ «Родник», улицу Урожайная и ТСН «Сапун-гора» до 5 км Балаклавского шоссе. Жители 7-го км выступили категорически против ликвидации 120 маршрута.

Картина Николая Петровича Богданова-Бельского – Сельская дорога.

Дмитрий Островский