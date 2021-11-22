В Севастополе проводится проверка по факту парковки машины на крыше ДОТа

Это вызвало волну негодования в соцсетях

В Севастополе сотрудники полиции проводят проверку по факту выявленной в Интернете фотографии припаркованного автомобиля BMW на фортификационном сооружении (ДОТ), используемом во время Великой Отечественной войны.

На фото отлично видно номера машины севастопольского региона. Очевидцы рассказали, что инцидент произошел на крыше ДОТа рядом со смотровой Тигрового мыса (Фиолент).

«Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по г. Севастополю Мария Нажа.

Отметим, что в Севастополе это уже не первый случай, когда автовладельцы решают припарковать свои транспортные средства на крыше ДОТа.

Ольга Сурикова