Жители Красной горки решили сами бороться за свой сквер с краснокнижными деревьями

В Севастополе жители микрорайона Красная горка опасаются, что в ближайшее время может быть уничтожен сосновый бор с редкими деревьями, занесенными в Красную книгу.

Люди рассказали, что, по решению Нахимовского суда, на кадастровой карте Севастополя появился новый участок с целевым назначением «Ведение садоводства». Он как раз возник в том месте, где уже расположена единственная во всем районе зеленая зона с охраняемыми видами деревьев, говорится в сюжете телеканала «Первый Севастопольский».

«Это место, где мамочки с колясками ходят, где собирается молодежь — под нашим присмотром. Мы привели в свое время в порядок эту парковую зону. Теперь ее можно называть парковой зоной, потому что раньше это был хламовник», — рассказывает житель микрорайона Красная горка Игорь Патрикеев.

Жителей больше удивило, что весь район Красной горки — это зона ИЖС. А участок выделяется под садоводство и ведение хозяйства. И, если тут будет что-то строиться, деревья уничтожат, они посажены так, что дом между ними не построить.

Они просят власти не отдавать участок в частные руки, оставить территорию с краснокнижными соснами в пользовании города, а в новом Генплане вывести ее под сквер или другое общественное пространство, так как это единственная зеленая зона на Красной горке.

По словам севастопольцев, в Департаменте по имущественным и земельным отношениям оспаривать решение районного суда о выделении земли не стали. На этот участок сейчас претендует ветеран боевых действий. Хотя изначально согласовывать участок на том месте отказались, поскольку это — зона природно-заповедного фонда. Согласно заключению Севприроднадзора, там массово произрастают сосна Брутийская и сосна Палласа.

Подать апелляцию на решение суда местные жители намерены сами.

Напомним, жителям улицы Дмитрия Ульянова удалось отстоять территорию возле дома №2 и добиться запрета там уплотнительной застройки. Спустя более десяти лет городские власти отдали земельный участок под сквер.

Ольга Сурикова

Фото: sev.tv