Происшествия

В Севастополе пришлось спасать отдыхающих с дикого пляжа в парке Победы

01-07-2022
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Отдых обернулся приключениями

В Севастополе 30 июня на пульт оперативного дежурного ГКУ Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты поступило сообщение о необходимости оказания помощи двум мужчинам и одной женщине. Они нуждались в эвакуации из труднодоступного места дикого пляжа Парка Победы. Просьба о помощи поступила в 17:10.  

«Спасатели нашли пострадавших и эвакуировали их при помощи альпинистского снаряжения из труднодоступного места», — сообщает пресс-служба Центра.

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Медицинская помощь отдыхающим не потребовалась.

Ольга Сурикова

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