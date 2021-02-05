В Севастополе ночью дети играют на дороге в игру «Беги или умри»

Автовладельцы злятся на подростков

Севастопольские водители пожаловались, что подростки в ночное время играют в опасные игры на дороге. Один из фрагментов попал на запись видеорегистратора одного из автовладельцев.

Видео, как подростки на Столетовском проспекте выпрыгивают практически из темноты под машину и бегут через дорогу в группе «Автопартнер Крым. Севастополь. ДТП» социальной сети Вконтакте выложила девушка Валентина Прыгунова с призывом беречь детей.

Участники группы в комментариях отметили, что часто видят на этом шоссе «прыгунов»: они играют в игру «Беги или умри». Реакция автовладельцев на такие забавы крайне негативная, в адрес подростков высказывались самые нелестные слова.

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Видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com

Ольга Сурикова