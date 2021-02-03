В Инкермане сбит ребенок на пешеходном переходе. Видео

Водитель не успел среагировать

В Севастополе накануне вечером на въезде в Инкерман на пешеходном переходе сбита девочка. О случившемся сообщают очевидцы.

В группе «Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП» очевидец выложила видео произошедшего и отметила, что «жаль обе стороны, девочка выскочила, водитель не успел среагировать».

Напомним, В Севастополе в декабре на пересечении улиц Героев Севастополя и Истомина на пешеходном переходе сбили пожилого человека. Родственники ищут очевидцев.

Видео: Автопартнер.Крым. Севастополь. ДТП/vk.com

Ольга Сурикова