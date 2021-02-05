В Севастополе определили зоны охраны трех памятников

Теперь здесь запрещено строить, торговать, негативно влиять

На заседании правительства Севастополя утверждены границы и зоны охраны еще трех севастопольских памятников, сообщает пресс-служба правительства города.

Речь идет о памятнике воинам 77-й стрелковой дивизии на Сапун-горе, «Братской могиле еврейских солдат, погибших во время обороны Севастополя 1854-1855 годов» на Северной стороне, памятнике воинам 2-го бастиона на ул. 2-я Бастионная.

Теперь на этих территориях будет действовать запрет на возведение объектов капитального строительства, размещение объектов, оказывающих негативное воздействие на памятник, устройство воздушных линий электропередач и наземных теплотрасс, размещение временных объектов – киосков, навесов и т. д, устройство отдельно стоящих рекламно-информационных конструкций, ограждений, изменение основных градостроительных характеристик.

«В границах охранной зоны памятников разрешаем благоустройство, озеленение, а также то, что необходимо для функционирования конкретного объекта», – отметила и. о. начальника Управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Ирина Масликова.

При этом все благоустройство и ремонт должны согласовывать с Севнаследием.

Также в ходе заседания губернатор Севастополя Михаил Развожаев в очередной раз поднял вопрос необходимости принятия решения по вопросу балансодержателя памятников регионального значения.

Напомним, жители Корабельной стороны Севастополя переживают за судьбу ротонды на Первом бастионе. На ней уже появились большие трещины, а стол в центре клонится из-за активизировавшейся застройке склона.

Фото: uletay7.ucoz.ru

Ольга Сурикова