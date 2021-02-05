Горхоз пожаловался на вандалов, разрушивших сетку на памп-треке в Комсомольском парке

Подрядчик ликвидирует последствия

В Комсомольском парке имени Марии Байды, который только недавно открылся после реконструкции, повреждена часть памп-трека, сообщается в аккаунте департамента городского хозяйства Севастополя в социальной сети Instagram.

«Накануне сотрудниками ГБУ «Парки и скверы» выявлены повреждения, вследствие вандальных действий̆, сетки на памп-треке, которая сдерживает щебневую насыпь. Сегодня подрядная организация, в рамках гарантийных обязательств, приступила к восстановительным работам», — говорится в Instagram горхоза.

В департаменте пообещали, что в течение трех дней планируется завершить восстановление сетчатого покрытия.

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Также жителей попросили бережно относится к «созданному благоустройству».

Отметим, на реставрацию Комсомольского парка им. Марии Байды выделено было около 77 млн рублей.

Ольга Сурикова