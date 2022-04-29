Как будет работать Пенсионный фонд в майские праздники

График работы

В дни майских праздников отделения Пенсионного фонда будут работать по специальному графику и ведут прием по вопросу оформления новой выплаты – пособия для малообеспеченных семей на детей в возрасте от 8 до 17 лет.

С 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая обратиться для оформления выплаты можно будет с 9:00 до 14:00 по следующим адресам:

— клиентская служба ПФР № 1 – ул. Урицкого, 2;

— клиентская служба ПФР № 2 – ул. Пожарова,5;

— клиентская служба ПФР № 3 – ул. Киевская/Л. Толстого, 11/35;

— клиентская служба ПФР № 4 – ул. Н. Музыки, 60А, +7 (8692) 22-13-60.

Сопровождать работу клиентских офисов будут операторы Единого контакт-центра. Консультации можно получить по телефону 8-800-6000-000.

«Пособие на детей в возрасте от 8 до 17 лет назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости. Выплаты могут получать семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека, родители имеют заработок или объективные причины его отсутствия, а имущество отвечает установленным требованиям», — напомнили в Пенсионном фонде.

Ольга Сурикова