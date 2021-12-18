В Севастополе неизвестный стрелял в собак на Фиоленте

Одна женщина нашла у себя возле дома труп собаки

В Севастополе очередное убийство бездомной собаки произошло в садовом товариществе на мысе Фиолент. Одна из женщина обнаружила у себя на участке собаку с простреленной головой.

Она вызвала полицию. Позже местные жители рассказали, что накануне один из мужчин оповестил всех в соседском чате о том, что идет убивать собак.

«Для проверки информации и проведения необходимых мероприятий на место происшествия прибыл участковый уполномоченный отдела полиции. С места инцидента изъят труп собаки и направлен в ветеринарное учреждение на исследование для установления причины смерти. В настоящее время полицией проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия», — сообщила в комментариях телеканалу «НТС» начальник отдела информации и общественных связей Управления МВД России по Севастополю Жанна Марголина.

Напомним, ранее был аналогичный случай в СТ Любимовки. Там мужчина из ружья застрелил трех бездомных собак.

Ольга Сурикова