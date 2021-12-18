В Севастополе заявление на получение подарка для ребенка можно подать через Госслуги

Сохраняется и традиционный способ

В Севастополе теперь заявление на подарок для детей льготных категорий можно подать через Госуслуги. На сладкий сюрприз могут претендовать ребята до 14 лет.

Родитель и опекун, подавший заявление, получит в своем личном кабинете уведомление, когда и в какое время необходимо подойти за подарком, сообщила заместитель начальника управления социального обслуживания департамента труда и социальной защиты населения Екатерина Бабенко.

Она добавила, что сохраняется и традиционный способ подачи заявления – для этого родителям необходимо лично прийти в органы соцзащиты.

«При себе иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий его льготную категорию. Родители самостоятельно выбирают удобный для себя способ подачи заявления и получения подарка», — отметила замначальника управления.

Сладкий набор состоит из 30 кондитерских изделий.

В этом году закуплено 15 тысяч новогодних подарков на сумму около 5 млн рублей.

В пресс-службе правительства уточнили, что на сладкий подарок могут претендовать дети из многодетных и малоимущих семей, инвалиды, дети-сироты и дети, оставшимся без попечения родителей, пострадавшие от последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей, состоящие на учете в категории «социально опасное положение» и «трудная жизненная ситуация».

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Выдача подарков продлится до 15 февраля.

Ольга Сурикова