Новые данные по коронавирусу в Севастополе

Заболеваемость снижается

В Севастополе по состоянию на 18 декабря зарегистрированы 112 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

138 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 4 человека в возрасте от 69 лет до 81 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 785 человек.

В настоящий момент выздоровели 48 209 человек, 1 802 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 18 декабря сделали прививку от коронавируса 266 735 человек. Второй этап вакцинации прошли 249 173 жителя региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 18 декабря поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.