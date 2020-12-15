В Севастополе неизвестный разбил все машины на станции скорой помощи в Балаклаве

Машины разбиты и облиты бензином

Сегодня в социальных сетях появилось сообщение от анонимного пользователя о том, что неизвестный разбил все машины на станции скорой помощи в Балаклаве. Пострадал и личный автотранспорт медицинских сотрудников.

В частности, автор поста в группе «Черный список Севастополя» соцсети Вконтакте рассказал, что ЧП произошло 12 декабря около трех часов ночи, когда все бригады были на выезде.

«Неизвестный «урод» разбил все авто сотрудников и кареты скоро помощи. Машины были залиты бензином (видимо, хотел поджечь)», — говорится в подробностях случившегося.

Также отмечается, что у того, кто это сделал должны быть резаные раны от стекла, так как на автомобилях имеются следы от крови.

Севастопольцев, если им что-либо известно о произошедшем, просят сообщить в полицию Балаклавского района либо на горячую линию МВД.

Напомним, в Севастополе за последние несколько недель нагрузка на скорую помощь возросла примерно в три раза. И количество вызовов продолжает расти.