В Севастополе в ЖСК «Остряково» выявили факты двойных продаж квартир

Проверка проведена прокуратурой

В Севастополе возбуждено уголовное дело за двойные продажи квартир в жилищно-строительном кооперативе «Остряково», сообщает прокуратура города.

В частности, уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере возбуждено за двойную продажу пяти квартир и четырех нежилых помещений на общую сумму более 26 млн рублей.

Также отмечается, что ЖСК боле 5 лет не предпринимает необходимые действия для введения домов в эксплуатацию.

Напомним, ранее сообщалось, что многоквартирные дома по ул. Острякова,244 и Степаняна, 9а скорее всего достраивать будет региональный фонд поддержки обманутых дольщиков, который предстоит создать Правительству Севастополя.