Севастопольцев призвали не вызывать скорую по пустякам

Бригады едят, в лучшем случае, в дороге

В Севастополе за последние несколько недель нагрузка на скорую помощь возросла примерно в три раза. И количество вызовов продолжает расти. Такая информация озвучена на официальной странице Вконтакте Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города.

Так, приводятся цифры, согласно которым, сейчас в городе ежедневно работает от 25 до 37 бригад. На одну бригаду приходится до 35 вызовов за 24 часа, в сутки она проезжает 800-900 км.

«В сложившейся ситуации увеличилось время доезда на неотложные вызовы. Ожидание в среднем может доходить до 10-12 часов. Мы стараемся сохранить 20-минутное время доезда на экстренные вызовы, и у нас это пока получается в 100 % случаев.

Наши сотрудники работают сутками без малейшего отдыха, чтобы успеть помочь каждому! На подстанцию они заезжают только для того, чтобы пополнить запас лекарств и топлива. Едят в дороге, в лучшем случае – 2 раза в сутки. Нагрузка спадает лишь ближе к 5-6 утра», — говорится в сообщении.

В связи с этим, администрация попросила относится с пониманием к данной ситуации и при первых признаках ОРВИ обращаться к участковому терапевту.

Вызвать врача на дом можно по номеру: 8 800 5 800 800.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

Единый федеральный номер по COVID-19: 122.

Напомним, правительство Севастополя выделило 11 автомобилей для помощи больницам

Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Севастополя