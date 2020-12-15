В Севастополе жители аварийного дома могут оказаться на улице

Дом №13 определил их судьбу

В Севастополе жителей дома №13 по улице Дзержинского выселяют из дома, который признан аварийным. Компенсация вряд ли покроет стоимость покупки нового жилья.

Как рассказал в своем сюжете «Первый Севастопольский» телеканал, дом был признан аварийным и его необходимо освободить. Ситуация для жильцов незавидная, так как на материальную компенсацию, которую предложил департамент капитального строительства практически ничего не купить.

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Размер ее определялся на основании рыночной стоимости жилья в соотношении с аналогичными в городе.

В такой ситуации оказались девять семей. Сейчас они судятся с правительством города, чтобы не остаться совсем без жилья.

Фото: sev.tv