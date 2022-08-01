В Адыгее мужчина избил чужого ребенка на детской площадке

Предположительно, дети не поделили мармелад

В Республике Адыгея на детской площадке в п. Яблоновский взрослый мужчина набросился с кулаками, оскорблениями и серьезными угрозами на чужого ребенка.

Инцидент произошел 30 июля. Следственное управление Следкома региона проводит проверку.

Ведомством инициирован вопрос о передаче материалов по факту избиения мальчика из органов полиции в территориальное следственное подразделение следственного управления для дальнейшей организации проверочных мероприятий, всестороннего установления обстоятельств произошедшего и принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Адыгея.

Напомним, в Севастополе Следком возбудил уголовное дело по факту стрельбы несовершеннолетним на детской площадке на улице Шевченко.

Ольга Сурикова