Севастопольских депутатов созывают на внеочередную сессию

Депутаты Законодательного собрания Севастополя 8 сентября соберутся на внеочередную сессию. В повестке значится один вопрос. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте местного законодательного органа.
«В соответствии с Распоряжением Председателя Законодательного Собрания города Севастополя 8 сентября в 10.00 состоится внеочередная сессия по рассмотрению проекта закона города Севастополя «О внесении изменений в Закон города Севастополя от 23 декабря 2021 года № 681-ЗС «О бюджете города Севастополя на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», — говорится в документе.
Напомним, ранее сообщалось, что депутаты Заксобрания планируют увеличить резервный фонд до одного миллиарда рублей. Председатель бюджетной комиссии Вячеслав Аксенов сообщал, что в городе выросли расходы, теперь они будут составлять 65,5 миллиардов рублей, доходы – 63 миллиарда. Соответственно дефицит бюджета возрастает до двух миллиардов рублей.
Ольга Сурикова