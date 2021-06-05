В Севастополе не все лагеря приготовились к приему детей

У прокуратуры есть вопросы к ДОЛ «Алькадар»

Прокуратура Севастополя выявила, что не все оздоровительные учреждения готовы к приему детей и открытию в них первой смены. В этот список не попал ДОЛ «Алькадар», говорится на сайте прокуратуры города.

Ведомство уточнило, что по состоянию на 1 июня 2021 года в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории города включено 9 организаций, планирующих оздоровление детей, 3 из которых являются загородными: ДОЛ «Горный», ДОЛ «Ласпи», ДОЛ «Алькадар», 6 пришкольных лагерей, организованных на базе ГБОУ «СОШ № 57», ГБОУ «СОШ № 59», ГБОУ «ОЦ «Бухта Казачья», ГБОУ «СОШ № 11», ГБОУ «СОШ № 14», ГБОУ «СОШ № 17».

При этом во время работы межведомственной комиссии по проверке готовности лагерей к приему детей, оказалось, что только 8 из 9 готовы к открытию первой смены. Среди загородных прокуратурой указаны только «Ласпи» и «Горный», а также 6 пришкольных лагерей.

Напомним, на последнем аппаратном совещании директор департамента образования и науки Елена Богомолова заверила, что все лагеря «готовы к приему детей, все получили санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора».

Ольга Сурикова