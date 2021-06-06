Жители Фиолента хотят стать отдельным муниципалитетом

Микрорайон уже густонаселен и н может быть просто садово-дачной территорией

Жители Фиолента собирают подписи за создание отдельного муниципалитета. Люди уверены, что создание отдельной административной единицы позволит превратить данную территорию из окраины в развивающийся микрорайон.

Люди устали от постоянных отключений отключений электроэнергии, отсутствия дорог и социальных объектов. Им приходиться возить детей в школу и садик в город, к врачу также через весть Севастополь. Нет ни мест для прогулок, ни рынка, ни супермаркета. При этом, они уверены, что времена, когда Фиолент был окраиной – давно прошли и пора менять ситуацию, говорится в сюжете «НТС».

«Я планирую дальше жить на Фиоленте. Я понимаю, что дальше тут рожать детей, воспитывать будет не слишком удобно – отсутствуют сады, школы, детские площадки. Для того, чтобы выйти на остановку и без личного транспорта добраться куда-либо — представляет огромную сложность, особенно во время дождей, когда приходиться выбираться по глине те же 200 метров, в лучшем случае, до трассы», – рассказала жительница Фиолента Фатима Тотрукова.

Активисты настаивают, что данная территория перестала быть просто садово-дачной. Здесь сейчас, по сути, настоящий огромный жилой район, за который формально отвечают власти двух муниципалитетов – Балаклавского и Гагаринского. Но должного внимания ему не уделяется.

Поэтому жители Фиолента перешли от обсуждения в соцсетях идеи создания отдельного муниципалитета к сбору подписей. Инициатор этой акции Артур Боев рассказал, что сейчас на в СНТ проживает порядка 20 тысяч человек, из которых около 5 тысяч – официально зарегистрированных. Свои проблемные вопросы с коммуникациями и дорогами они решают своими силами средствами.

«Если люди будут дальше сидеть и молчать, то всё также и останется. Если люди будут выдвигать свои требования и идти на диалог с властью и если власть их услышит, то процесс сдвинется. Более того, умалчивать эту проблемы рано или поздно не получится», – отметил он.

Сейчас инициативная группа продолжает активно собирать подписи жителей Фиолента – необходимо около тысячи. Затем они будут направлены в Гагаринский и Балаклавский муниципалитеты и, непосредственно, губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву.

Напомним, активизация общественности Фиолента произошла после того, как было сообщено, что на территории бывшей военной части, неподалёку от Георгиевского монастыря планируют возводить ИВС на 120 человек, спецприёмник на 30 человек и ряд других объектов полиции. При этом жители садовых товариществ Фиолента вышли с требованиями провести общественные слушания по этому вопросу, они хотят, чтобы здесь строились социальные объекты, а не «тюрьма».

Ольга Сурикова

Фото: с сайта Avito