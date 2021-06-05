ГАИ Севастополя предупреждает о новых камерах на дорогах

В пресс-службе отметили, что с января 2020 по январь 2021 года на 59 км 220 м автодороги Симферополь – Бахчисарай – Севастополь произошло 3 ДТП, в которых один человек погиб и трое получили ранения.

За этот же период на участке улично-дорожной сети по Монастырскому шоссе в районе дома № 52 произошло одно столкновение, в котором был травмирован один человек, а также зарегистрировано 9 дорожных аварий без пострадавших, в том числе 7 столкновений, один наезд на стоящее транспортное средство и один наезд на препятствие.

«Кроме этого, на специальном техническом средстве, расположенном на автодороге Севастополь — порт бухта Камышовая (поворот к бухте Казачья) усовершенствовано программное обеспечение, которое фиксирует несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги и проезд на запрещающий сигнал светофора», – информирует ГИБДД.

Ольга Сурикова

Фото: Управление ГИБДД УМВД России по г. Севастополю