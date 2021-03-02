В Севастополе не работает закон о тишине, депутаты примут следующий

Депутаты скептически настроены в отношении нового законопроекта

Сегодня на пленарном заседании депутаты заксобрания рассмотрели проект закона города «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя».

Докладчик по данному вопросу, руководитель комитета по образованию, науке, культуры и спорту Елена Глотова отметила, что законопроект должен предотвращать действия, которые нарушают тишину и покой граждан в жилых, общественных и производственных помещениях и на открытых территориях города.

В сообщении пресс-службы заксобрания говорится, что цель принятия настоящего проекта закона – устранение замечаний, выявленных в результате мониторинга правоприменения на Закон города Севастополя от 26 июня 2015 года «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя».

По словам Елены Глотовой, предыдущий закон получил очень много замечаний –порядка 88% от всех норм, поэтому его рекомендовали признать утратившим силу.

Новый закон вводит запрет на использование пиротехнических средств в период с 22.00 до 15.00 ежедневно, а также на проведение погрузочных, ремонтных и ряда других работ в многоквартирных домах в выходные и праздничные дни.

В свою очередь, от депутатов поступали вопросы, какие теперь будут особенности измерения уровня шума, какие нормы будут распространяться на хозяев домашних животных, родителей грудных детей, собственников магазинов, расположенных в многоквартирных домах и другие.

В своем выступлении заместитель председателя севастопольского парламента Татьяна Лобач поставила под сомнение эффективность реализации данного законодательного акта.

Также ее коллеги дополнили, что проблема не в законе, а в качестве его исполнения, что предыдущий правовой акт был вполне жизнеспособным.

«Разрабатывая законопроект, мы руководствовались результатами мониторинга правоприменения. Они показали, что закон в предыдущей редакции не работает. Тем не менее, проблема остается, и она волнует многих севастопольцев. К парламентариям поступает много жалоб по поводу нарушений режима тишины. Прошу всех депутатов за время, отведённое на внесение поправок, принять активное участие в работе и устранить спорные моменты», -обратился глава заксобрания Владимир Немцев.

По итогам голосования, законопроект «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории города Севастополя» был принят в первом чтении. Срок внесения поправок – до 15 марта.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться с баром «Трофей», шум и посетители которого изводят жильцов дома, в котором разместилось питейное заведение.

Ольга Сурикова