Развожаев заинтересовался баром «Трофей»

Жители уже не знают, куда жаловаться

11.02.2020 четверг 6 утра Фото: Бар Трофей в Севастополе – полный беспредел! /vk.com

Сегодня на аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться с баром «Трофей», шум и посетители которого изводят жильцов дома, в котором разместилось питейное заведение.

Михаил Развожаев призвал соответствующие службы обратить внимание на площадь торгового зала и другие требования, которые должно соблюдать заведение.

«Бар «Трофей» – разобрались, что с ним происходит? Коллег из полиции тоже подключайте, нужно соответствующую работу провести, разобраться в целом, что там происходит – какой статус заведения, особенно с учетом ограничений на работу в жилом доме», – сказал губернатор.

Отметим, «Бар «Трофей» находится на первом этаже дома № 44 на проспекте Победы. Жители этого дома завели даже отдельную группу Вконтакте, в которой пытаются привлечь внимание к своей проблеме: «Шумят, орут, ругаются матом, курят под окнами, кидают окурки и мусор … на замечания не реагируют. Самое страшное работают круглосуточно! 3 квартиры подряд над баром – детские комнаты» .

Видео: Бар Трофей в Севастополе – полный беспредел! /vk.com

Ольга Сурикова