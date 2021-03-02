Набирает обороты мошенничество с ошибочным переводом на карту банка

Потенциальные жертвы арендодатели жилья

В России набирает популярности еще один вид мошенничества, когда людям на банковскую карту приходит некая сумма денег, а потом звонит незнакомец и говорит, что случайно перевел деньги и просит вернуть обратно на якобы правильный счет.

Эта схема является опасной для людей не только потому что они могут лишиться своих денег, но и стать невольными участниками противозаконных схем и преступлений.

Как работают мошенники в данном случае: человеку, владельцу карты банка, приходит онлайн перевод денег от другого физлица. Затем звонит некий человек и говорит, что ошибся номером карты или телефона, к которому привязан счет, и просит перевести деньги на указанный им — якобы правильный — счет.

Получатель соглашается и переводит. При этом мошенник заранее сделал заказ в интернет-магазине, а тот, кто звонил, — недобросовестный продавец, который не собирался исполнять заказ. В этой ситуации человек, получивший «случайно» деньги и отправивший их на указанный мошенником счет, становится участником их схемы.

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В банках гражданам настоятельно рекомендуют не совершать никаких операций по просьбе третьих лиц, особенно по телефону. Просят звонить в банк при любых сомнениях. Сотрудники помогут правильно вернуть средства или оформить заявления, чтобы не пострадать от мошеннических схем.

Севастополь курортный город, здесь очень много сдается квартир и апартаментов. И как раз их арендодатели чаще всего оказываются под прицелом мошенников. Они могут якобы внести предоплату за проживание, а потом попросить ее вернуть под предлогом изменивших планов.

Ольга Сурикова