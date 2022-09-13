В Севастополе не хватает около 60 врачей-терапевтов

В Севастополе нехватка врачей первичного звена колеблется от сорока до шестидесяти человек. А работающим медикам приходится брать пустующие участки. Об этом сообщил директор Департамента здравоохранения Виталий Денисов.

«Таких у нас участков не укомплектовано (цифра из недели в неделю плавает) примерно от 40 до 60. Но мы ведь не можем людей оставить без врача. Поэтому те врачи, которые имеются в первичном звене, они берут, как правило, совместительство, и на 0,25 ставки, 0,5 ставки совмещают эти участки, ведут прием людей и осуществляют все другие направления деятельности, такие как диспансеризация, профосмотры, вакцинация и так далее по этим участкам», — рассказал главный медик города.

Недостающие кадры департамент пытается компенсировать привлечением студентов и выпускников медицинских вузов. Проводились онлайн-ярмарки с Крымским университетом, Кубанским, но пока это не решает проблему здравоохранения Севастополя.

Главный вопрос молодежи— это жилье. Город пока может молодых специалистов обеспечить только единовременным поощрением от пятисот тысяч до миллиона рублей и предлагать различные доплаты в зависимости от специализации.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял о готовности брать на работу медиков из числа украинских беженцев.

Ольга Сурикова