В Севастополе выбрали самого «народного» участкового

Жители Севастополя выбрали самого «народного» участкового, который будет представлять наш город-герой в финале Всероссийского конкурса на федеральном уровне.

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Ленинскому району старший лейтенант полиции Алексей Курдюмов победил по результатам онлайн-голосования, которое проходило на официальном сайте регионального УМВД с 7 по 16 октября. За него проголосовали 542 жителя города.

Второе место занял участковый уполномоченный ОМВД России по Нахимовскому району старший лейтенант полиции Дмитрий Марченко (285 голосов). Третье место – участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Балаклавскому району капитан полиции Андрей Берлизев (208 голосов).

Как рассказали в пресс-службе полиции города, победителю второго регионального этапа конкурса – 34 года и всю свою сознательную жизнь он посвятил службе в органах МВД. Он служит с 2013 года, из них в службе участковых уполномоченных – пять лет.

За истекший период этого года победитель конкурса раскрыл 5 преступлений, рассмотрел 569 жалоб и заявлений от граждан, составил 14 административных протоколов, а в октябре 2020 года участвовал в спасении пожилой женщины, находившейся в беспомощном состоянии по месту проживания.

Поддержать старшего лейтенанта полиции Алексея Курдюмова на федеральном этапе жители Севастополя смогут начиная уже с 1 ноября. Награждение и вручение главного приза Всероссийского конкурса «Народный участковый — 2023» состоится в МВД России в канун профессионального праздника – Дня участкового уполномоченного полиции, который отмечается 17 ноября.

Ольга Сурикова