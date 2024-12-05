В Севастополе не будут штрафовать за летнюю резину

В пресс-службе полиции Севастополя развеяли опасения автомобилистов о грядущих с 1 декабря штрафах за использование летней резины.

В ведомстве в комментариях «Севкору» подчеркнули, что сотрудники полиции нацелены на помощь водителям и разъяснительную работу.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

В подтверждение приведено заявление главы ГИБДД России Михаила Черникова, который поясняет, что каждый автомобилист должен лично нести ответственность за соответствие своего транспорта конкретной ситуации. Тем более, в Севастополе, «вообще зимней скользкости и выпадения снега нет», поэтому контроль сезонности шин в этих условиях теряет смысл.

В связи с этим транспортное средство не будет задерживаться, эвакуироваться за летнюю резину. Также нет ограничений на использование в зимний период так называемой «липучки».

Напомним, в прошлом году также глава Госавтоинспекции Владимир Черников сообщил, что инспекторы не будут выписывать штрафы водителям, которые не сменили летние шины на зимние.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова