Штрафовать за летнюю резину Госавтоинспекция не будет

Глава Госавтоинспекции Владимир Черников пообещал, что инспекторы не будут выписывать штрафы водителям, которые не сменили летние шины на зимние, призвав при этом заранее готовиться к зиме для безопасности.

«Сотрудники Госавтоинспекции штрафовать, наказывать никого не будут при отсутствии зимней резины с декабря по февраль. Каждый владелец транспортного средства должен сам готовить свой автомобиль для того, чтобы можно было безопасно передвигаться по дорогам в определенных условиях зимнего периода», — сказал Владимир Черников на видео, которое было опубликовано в телеграм-канале МВД РФ.

Он добавил, что в ряде регионов России не отмечается скользкости на дорогах, нет снега, поэтому нет необходимости контроля за резиной. Черников обратился к автовладельцам с просьбой готовить свое транспортное средство к текущим погодным условиям.

Ольга Сурикова