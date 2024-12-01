Севастопольских водителей начали проверять на наличие зимней резины

Если вы ещё не поменяли резину на авто с летней на зимнюю, сделайте это немедленно.

Сотрудники ГИБДД уже останавливают водителей и проверяют «переобулись» они или нет.

«С первым днём зимы! Сегодня начали останавливать и проверять резину», — делятся с «Севкором» жители Севастополя.

Официально: за данное нарушение грозит штраф в 500 рублей.

Ранее мы писали, что в Джанкое сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя мопеда, которым оказался 15-летний подросток.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Кристина Ветер