Севастопольских водителей начали проверять на наличие зимней резины

Если вы ещё не поменяли резину на авто с летней на зимнюю, сделайте это немедленно.
Сотрудники ГИБДД уже останавливают водителей и проверяют «переобулись» они или нет.
«С первым днём зимы! Сегодня начали останавливать и проверять резину», — делятся с «Севкором» жители Севастополя.
Официально: за данное нарушение грозит штраф в 500 рублей.
Ранее мы писали, что в Джанкое сотрудники Госавтоинспекции остановили водителя мопеда, которым оказался 15-летний подросток.
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Кристина Ветер