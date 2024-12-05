Семьям с низким доходом могут выплатить «деньги на подарки» к Новому году

Одиноким родителям, пенсионерам и семьям с низким доходом предложили выплатить по 10 тысяч рублей к Новому году. Обращение с предложением ввести «Новогодний семейный бюджет» вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Средства на выплату предлагается взять из неиспользованных средств федерального бюджета. По итогам прошлого года их объем составил 603,5 млрд рублей.

По мнению Чернышова, эти деньги помогут нуждающимся почувствовать заботу от государства и подготовиться к празднику.

Напомним, в России периодически происходят такие выплаты малоимущим семьям и семьям с детьми. Так, несколько лет назад президент РФ Владимир Путин инициировал единоразовую выплату в 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.

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Ольга Сурикова