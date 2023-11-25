Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту обрушения стены

Прокуратура Севастополя проводит проверку по факту обрушения подпорной стены на улице Адмирала Октябрьского.

«По поручению прокурора города Севастополя Максима Жука организована проверка по факту обрушения подпорной стены на ул. Адмирала Октябрьского в г. Севастополе» — сообщила пресс-служба ведомства.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.