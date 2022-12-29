В Севастополе на Новый год не будет концерта и салюта, но будет зарядка

В новогоднюю ночь на площади Нахимова не будет праздничного концерта и традиционного фейерверка. Об этом сообщили в правительстве Севастополя.

«В связи с введением «желтого» уровня террористической опасности отменены традиционные мероприятия на площади Нахимова. Новый год – теплый семейный праздник. Это особое время, когда можно собраться всей семьей, подвести итоги и построить планы на будущее. А для юных севастопольцев учреждения культуры подготовили обширную программу – сказки, новогодние утренники, интерактивные программы, встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. Приглашаем всех ребят провести новогодние каникулы в наших учреждениях», — отметила директор департамента культуры Анжела Сумакова.

Программа новогодних мероприятий в Севастополе:

С 28 по 31 декабря, Дворец культуры «Севастопольский», поселок Сахарная Головка — выставка новогодних украшений «Чудеса Нового года»

29 декабря, клуб поселка Солнечного — программа «Елки-палки, Новый год!», начало в 14:00

29 декабря, Дворец культуры «Севастопольский» поселок Сахарная Головка — в 17:00 состоится новогодний творческий огонек «Без пяти 2023»

30 декабря, клуб села Родникового — в 11:00 начнется интерактивный утренник «Чудеса случаются»

30 декабря, клуб села Новобобровка — в 11:00 стартует интерактивный утренник «Игрушки, конфетти и хлопушки»

31 декабря, клуб села Родного — в 12:00 состоится театрализованное новогоднее представление «Бал чудес»

1 января, площадь Нахимова — праздничная зарядка, начало в 11:00

1 января, площадь 300-летия Российского флота, 19/1 — международный открытый праздничный забег

2 января, Дом культуры села Терновка — в 12:00 начнется мастер-класс «Мастерская Пурги Затеевны»

4 января, Дом культуры села Терновка — в 12:00 состоится мастер-класс по хореографии «В вихре снежного танца» и дискотека для детей

4 января, клуб села Родного — в 12:00 пройдет конкурсно-игровая программа «Рождественские приключения»

4 января, Балаклавский дворец культуры — в 15:00 стартует новогодняя концертная программа оркестра «Ренессанс» Севастопольской детской музыкальной школы № 4

5 и 6 января, Балаклавский дворец культуры — в 12:00 пройдет новогодний кинопоказ «На каникулах»

6 января, Дом культуры села Терновка — игровая программа «Рождественские встречи у Пурги Затеевны», начало в 12:00

6 января, клуб села Родного — мастер-класс «Рождественские фантазии», начало в 13:00

6 января, клуб села Родникового — в 15:00 начнутся игры «Рождественские колядки»

7 января с 11:30 до 13:00 пройдет крестный ход от Свято-Никольского храма на Братском кладбище Северной стороны по ул. Богданова и Челюскинцев до площадки перед кинотеатром «Моряк»

Также 7 января с 11:30 до 12:00 крестный ход пройдет от Свято-Покровского собора по ул. Большая Морская, площади Лазарева, проспекту Нахимова до площадки у колоннады Графской пристани

7 января в Доме культуры села Терновка в 12:00 состоится музыкальная гостиная «Рождественские святки Пурги Затеевны»

8, 15, 22, 29 января в Балаклавском дворце культуры пройдет цикл программ «Семейный клуб выходного дня в Балаклаве», начало в 11:30

8 января во Дворце культуры рыбаков в 12:00 начнется рождественская история «Девочка со спичками»

13 января в Доме культуры села Орлиного в 17:00 стартует программа «Новогодний круиз»

13 января, клуб села Родникового — театрализованная программа «В снежном царстве в морозном государстве», начало в 16:00.

Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев продлил действие высокого уровня террористической опасности до 11 января.

Дмитрий Островский