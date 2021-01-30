В Севастополе нашли, как помочь обманутым дольщикам

Планируется решить проблему 600 человек

В Севастополе создан Фонд по достройке проблемных домов. Соответствующее решение принято в ходе внеочередного заседания правительства, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее по инициативе губернатора Михаила Развожаева была создана комиссия по решению вопроса проблемных домов.

«Фонд по защите прав граждан — участников долевого строительства создается для завершения строительства многоквартирных домов, возведение которых было начато до вхождения Севастополя в состав РФ для восстановления прав граждан, вложивших свои средства в такое строительство», — отметил директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

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Документ согласован с Минстроем РФ и соответствует федеральному законодательству.

При поддержке новой структуры планируется достроить дома. Это решит проблему порядка 600 человек.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя