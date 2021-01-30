Севастополец задержан ФСБ за публичное оправдание терроризма

Силовики задержали еще и жителя Ялты

Двух жителей Севастополя и Ялты задержали сотрудники ФСБ. Мужчин подозревают в публичном оправдании терроризма в интернете, сообщили в пресс-службе силового ведомства, передает телеканал «НТС».

«Установлено, что мужчины 1980 и 1977 годов рождения использовали для конспирации аккаунты в соцсетях с вымышленными именами. В них они размещали материалы, оправдывающие террористическую деятельность.

Сотрудники ФСБ установили личности фигурантов дела, изъяли у них телефоны и ноутбуки, с которых те размещали запрещенные материалы, а также экстремистскую литературу», — говорится в подробностях дела.

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На мужчин заведены уголовные дела по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенная с использованием сети «Интернет».

Им грозит до 7 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается возможная причастность подозреваемых к иным преступлениям экстремистской направленности.