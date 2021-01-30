В Севастополе привлекает молодых учителей физкультуры к популяризации регби

Участникам был презентован проект Регбийной школьной лиги

Руководство Севастопольской городской федерации регби приняло участие в семинаре севастопольской Школы молодого специалиста.

На мероприятии, организованном на базе севастопольского Института развития образования, молодые специалисты – учителя физической культуры получают различного рода знания и навыки, позволяющие повысить свой профессиональный уровень.

Директор Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко презентовала участникам проект Регбийной школьной лиги.

«Благодаря моему заместителю Елене Петровне Шевченко, сегодня мы смогли рассказать молодым учителям о нашем проекте, надеюсь, мы смогли заинтересовать учителей поучаствовать в нем», – отметила Самойленко, сообщает пресс-служба городской федерации.

Тему популяризации регби на примере своих учеников раскрыла учитель физической культуры из школы № 50 Воронина Инна, посредством видеопрезентации участникам были продемонстрированы основы тэг-регби, а также после выступления был проведен мастер класс.

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Модуль регби завершился выступлением чемпионки Европы по регби- 7, тренера регбийного клуба «Чайка» Екатерины Воронцовой. В рамках своего выступления Воронцова рассказала о перспективах развития в сфере регби для учителей и их воспитанников.