В Севастополе решен вопрос еще с одними обманутыми дольщиками

Проблема с квартирами у людей не решалась с 2008 года

В Севастополе в эксплуатацию сданы два корпуса 10-этажного дома по улице Корчагина в ЖК «Омега-2». Квартиры получили обманутые еще в 2008 году дольщики, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Упоминая историю проблемы, в пресс-службе отметили, что троительство объекта в микрорайоне «Омега-2а» на улице Корчагина было приостановлено украинским застройщиком «Югмонолитспецстрой» в 2008 году. В отношении компании была начата процедура банкротства. Без обещанных и оплаченных квартир оказалось 125 человек.

«ИнтерСтрой» через суд в 2017 году получил право на достройку трех корпусов. Но при этом компания взяла на себя обязанность передать квартиры обманутым дольщикам, а также 4% от общей площади объекта — правительству Севастополя для удовлетворения социальных нужд горожан.

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Первый корпус был введен в строй в июле 2019 года.

В пресс-службе подчеркнули, что обязательства перед обманутыми дольщиками и городом выполнены в полном объеме.

Ольга Сурикова