В Севастополе намерены потратить почти 114 млн рублей на приют для бездомных животных

Правительство Севастополя выделит 113,9 млн рублей на создание приюта для животных без владельцев, а также на мероприятия по отлову и стерилизации. Об этом стало известно на заседании Заксобрания 23 июня, где рассматривались поправки в бюджет города.

О сроках начала работ и конкретном месте размещения будущего приюта пока не сообщается. Как ранее поясняли «Севкору» в правительстве города, решение о точной локации объекта ещё не принято. В настоящее время рассматривается несколько возможных площадок, и окончательный выбор пока не сделан.

Информация о том, что участок якобы уже определён и передан в пользование, не подтверждалась. Власти подчёркивали: как только вопрос будет окончательно решён, об этом сообщат официально.

Ранее в Севастополе уже предпринимались попытки создания приюта — до 2022 года такой объект планировали построить, но с началом СВО средства были перераспределены на другие нужды. Тогда губернатор Михаил Развожаев заявил, что «свободных бюджетных средств на то, чтобы выполнить все нормы действующего законодательства, связанные с отловом и содержанием бродячих собак, нет».

На сегодняшний день в городе нет государственного приюта. Бездомных животных отлавливают, вакцинируют и отпускают обратно. Местные власти оказывают поддержку общественным организациям, которые самостоятельно создают приюты.

Дмитрий Островский

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