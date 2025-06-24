Переехал — сообщи. За неявку в военкомат без регистрации теперь штраф до 20 тысяч

Госдума усилила ответственность за нарушение правил воинского учёта. Закон приняли сразу во втором и третьем чтениях — он вводит штрафы за то, что граждане не сообщают в военкомат о переезде, если новое место проживания не подтверждено регистрацией.

Теперь за несвоевременное уведомление или неявку в военкомат после переезда можно получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Сейчас за аналогичное нарушение предусмотрено до 5 тысяч.

Это коснётся и Севастополя — особенно тех, кто живёт «на словах» у родственников или снимает жильё без договора.

По данным Минобороны, только за 2023 год за нарушения в сфере воинского учёта к ответственности привлекли более 47 тысяч человек. Из них почти 29 тысяч оштрафованы, остальные отделались предупреждением.

Закон вступит в силу после одобрения Совфедом и подписания президентом.

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