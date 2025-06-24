«Защита гения» в Севастополе: особенный спектакль для особых людей

Культура
24-06-2025

В первый день лета театральную жизнь Севастополя всколыхнула необычная премьера.

«Защита гения» совсем скоро будет доступна широкой публике в репертуаре Театра Танца, ну а пока поговорили с режиссером-постановщиком Дарьей Чумаковой и исполнителями главных ролей о спектакле, подготовке и особенностях работы:

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