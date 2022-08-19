На мысе Айя сносят незаконный вольер охотничьего хозяйства

На мысе Айя ведется демонтаж незаконных ограждений вольера ООО «Орлиновское охотничье хозяйство», судебные тяжбы с котором правительство города вело с 2019 года. Сегодня на место прибыли судебные приставы, представители Севприроднадзора и подрядная организация, которая выполняет демонтаж.

«Юристы Правительства и Севприроднадзора Севастополя в 2019 году в буквальном смысле начали отвоевывать в пользу города заповедные земли, которые были переданы в аренду ООО «Орлиновское охотничье хозяйство» по смехотворной стоимости — 7 копеек за гектар в год», — отметили в пресс-службе правительства.

Напоминается, что в том же году данные сделки признаны недействительными Арбитражным судом города, однако добровольно исполнять решение суда охотничье хозяйство отказалось.

При этом они вернули городу часть земель и просили об отсрочке в передаче двух участков, на которых якобы содержатся 18 особей оленей. Земельные участки по судебным решениям возвращались в течение года.

«К слову, 6 июля 2022 года судебные приставы вместе с представителями Севприроднадзора были с инспекцией на мысе Айя. В обходе вольеров участвовал руководитель ООО «Орлиновское охотничье хозяйство». Обход территории занял около 4 часов и ни одного оленя, которые принадлежат охотхозяйству, присутствующие не обнаружили, что зафиксировано в соответствующем акте судебного пристава», — добавили в пресс-службе.

Напомним, вопрос о сносе незаконного вольера на мысе Айя неоднократно поднимался сессия Заксобрания в этом году. Чиновники правительства тогда заверяли, что дело близится к концу.

«Это часть особо охраняемых территорий Севастополя, где вмешательство человека должно быть наименьшим, и здесь проходит Большая Севастопольская тропа. Сама территория закреплена за дирекцией особо охраняемых природных территорий города Севастополя, нашим подведомственным учреждением. Особо отмечу, что разгораживание этой территории не причинит ущерба животному миру. После того, как решение суда будет окончательно реализовано, и здесь не будет никаких заборов и препятствий, олени на этой территории наконец-то появятся, как и другие дикие животные, но будут уже находиться не в полувольных условиях, а свободно перемещаться и радовать посетителей Большой Севастопольской тропы», — рассказала руководитель Севприроднадзора Юлия Гаврилова.

Ольга Сурикова