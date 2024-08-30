В Севастополе наконец-то начнется строительство дороги на Античном

Вице-губернатор Севастополя Павел Иено в своем Telegram сообщил, что работы по строительству дороги на проспекте Античном наконец-то начинаются.

«Бюрократические процессы завершены. Специалисты из СевГУ определили участки, где подрядчик уже может начать работы под наблюдением археологов: их участие — обязательное условие. При этом на некоторых участках археологические изыскания продолжатся», — написал Иено.

Темпы строительства будем оперативно наращивать, пообещал чиновник.

Строительство дороги предусматривает установку светофоров, остановочных павильонов с заездами, велосипедную дорожку, широкие тротуары, регулируемые кнопкой пешеходные переходы и зоны для пеших прогулок.

Вице-губернатор добавил, что планируется организовать дополнительную парковку между Инженерной школой и Динопарком. Также прорабатывается вопрос сохранности краснокнижных растений, которые здесь произрастают.

Новая дорога свяжет существующие жилые кварталы микрорайона «Омега», а также обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов.

Напомним, еще 8 августа появилось сообщения, что начинается масштабное строительство дороги на проспекте Античном, но работы так и не начинались. Проект стоимостью более 1 млрд рублей был одобрен в прошлом году.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Фото: Анна Корнилова