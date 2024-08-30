В Севастополе проголосовали уже более 8 тысяч избирателей на досрочных выборах

Во второй день досрочного голосования по выборам депутатов Заксобрания проголосовали 8 712 избирателей.

За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Севастополя, сообщили в Севгоризбиркоме.

Севастопольцы используют возможности надомного голосования

На выборах можно проголосовать, пригласив членов участковой избирательной комиссии (УИК) на дом.

Для проведения надомного голосования необходимо подать заявление в УИК. Члены комиссии обязательно предварительно согласуют удобную дату и время посещения.

Напомним, в первый день досрочного голосования на выборах в Заксобрание проголосовала почти тысяча севастопольцев.

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Ольга Сурикова