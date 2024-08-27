Дорогу на Античном проспекте никак не начнут строить

Благоустройство
27-08-2024
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Еще 8 августа появилось сообщения, что на следующей неделе начнется масштабное строительство дороги на проспекте Античном.

Тогда же были установлены информационные стенды с обеих сторон дороги, но работы пока не начались, а строительной технике на участке не видно.

Напомним, что дорога свяжет жилые кварталы микрорайона «Омега» и обеспечит транспортную доступность близлежащих школ и детских садов. Кроме того, она разгрузит улицу Героев Сталинграда и соединит пляж «Омега» с Камышовым шоссе.

Источник средств на строительство — инфраструктурный бюджетный кредит.

Проект стоимостью более 1 млрд рублей был одобрен в прошлом году на заседании штаба комиссии по региональному развитию под председательством Марата Хуснуллина.

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Анна Левина

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