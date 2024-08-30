ВСУ нанесли ракетный удар по центру и пригороду Белгорода

Украина вечером 30 августа обстреляла центр Белгорода и область
Количество погибших в Белгороде уже возросло до 5. Ранены 37 человек, среди них 6 детей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались до приезда скорой помощи. В тяжелом состоянии семь взрослых и трое детей.
В Белгороде пробиты кровли и выбиты окна в двух многоквартирных домах. В Белгородском районе в результате прямых попаданий загорелись 2 дома, легковой автомобиль и гараж. Огонь уже потушен.
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Ольга Сурикова
Фото: Настоящий Гладков/Telegram
Видео: Два Майора/Telegram