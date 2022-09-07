В Севастополе наказали водителя-обидчика ребенка в инвалидной коляске

В Севастополе прокуратура провела проверку информации о нарушении прав ребенка-инвалида, которому водитель троллейбуса не предоставил своевременно откидной пандус.

В ходе проверки ведомством установлено, что 2 августа 2022 года водитель троллейбуса на маршруте № 1 не оказал помощь ребенку-инвалиду, использующему для передвижения кресло-коляску, при посадке в транспортное средство и высадке из него. Получена информация о проведении служебной проверки руководством унитарного предприятия «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» по данному факту.

«Ненадлежащее исполнение сотрудником ГУПС «Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова» своих обязанностей привело к нарушению прав инвалидов на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственное пользование городским транспортом», — сообщается пресс-службой прокуратуры.

Ведомством внесено директору предприятия представление об устранении нарушений законодательства о социальной защите детей-инвалидов.

В настоящее время водитель привлечен к дисциплинарной ответственности, проведено дополнительное обучение по правилам перевозки маломобильных пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось, что водитель троллейбуса предоставил ребенку в Севастополе откидной пандус только после просьбы сопровождающей инвалида женщины, пренебрежительно ответив ей и проявляя неуважение к ребенку с ограниченными возможностями.

Ольга Сурикова