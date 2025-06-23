В Севастополе начался суд над экс-вице-губернатором Горловым

В Ленинском районном суде Севастополя 21 июня началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего вице-губернатора города Евгения Горлова. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). Его предполагаемый посредник Максим Ларин проходит по делу по статье 291.1 ч.4 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

Как сообщает ForPost, обвиняемые участвовали в заседании по видеосвязи: Горлов из СИЗО №1 Москвы, Ларин — из СИЗО №4.

По данным издания, Горлов заявил в суде, что за 10 месяцев в заключении написал сборник стихов и рассказов.

Суд удовлетворил ходатайство государственного обвинения и изменил меру пресечения обоим фигурантам дела на заключение под стражу сроком на 6 месяцев с момента поступления дела в суд. Ожидается, что они будут этапированы в СИЗО №1 Симферополя. Мера пресечения для Евгения Горлова продлена до 8 декабря 2025 года, для Максима Ларина — до 9 декабря 2025 года.

Напомним, 6 июля 2024 года губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова.

Позже стало известно, что Горлов задержан с поличным при получении крупной взятки, которую он требовал у представителя ПАО «Севастопольгаз». Посредником в передаче денег выступил приятель Горлова Максим Ларин, он и экс-чиновник на допросе признали вину, следует из материалов дела.

Согласно материалам дела, еще в конце 2023 года Горлов на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. Посредником согласился быть предприниматель Максим Ларин.

По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей. Позже, считает следствие, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей.

После этого, в начале августа 2024 года, мужчина обратился в региональное управление ФСБ. Сначала был задержан Ларин, которому передали 6 млн рублей для Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег чиновник был задержан.

Дмитрий Островский

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города