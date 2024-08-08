У Развожаева перераспределили обязанности Горлова

Губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым 7 августа были внесены изменения в указ «О распределении обязанностей между первым заместителем Губернатора города Севастополя и заместителями Губернатора города Севастополя».

Ответственный за департамент городского хозяйства теперь первый замгубернатора Алексей Парикин.

Напомним, 6 июля губернатор Севастополя Михаил Развожаев с намеком на коррупционную составляющую сообщил об увольнении и.о. замгубернатора Евгения Горлова.

«Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание», — написал он вечером в своих соцсетях Развожаев.

Напомним, в ноябре прошлого года Евгений Горлов так и не получил пост вице-губернатора без приставки и.о. Подпорная стена на улице Адмирала Октябрьского стоила ему повышения.

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Ольга Сурикова