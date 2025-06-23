В Севастополе упали цены на яблоки, лук, картофель, яйца и курицу

О снижении цен сообщили в департаменте сельского хозяйства и потребительского рынка. Также подешевели соль и свекла.

Незначительный рост цен отмечен на сезонные овощи — огурцы, помидоры, капусту и морковь.

Департамент сельского хозяйства и потребительского рынка осуществляет еженедельный контроль за соблюдением условий Меморандума между Правительством Севастополя и крупными торговыми сетями, согласно которому добровольно устанавливают минимальную или нулевую торговую наценку (от 0% до 15%) на определенный перечень социально значимых товаров.

Соглашение действует в крупных торговых сетях города, включая «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «Лидер», «5М Гурман» и другие. Благодаря совместным усилиям властей и бизнеса жители Севастополя могут приобретать важные продукты по доступным ценам.

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