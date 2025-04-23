В Севастополе начались общественные обсуждения изменений проекта КОС «Южные»

С 22 апреля в Севастополе стартовали общественные обсуждения изменений в проект планировки и межевания территории канализационных очистных сооружений «Южные» в Гагаринском районе. Обновленный проект включает размещение напорно-самотечного коллектора диаметром 1200 мм с основной и резервной нитками для транспортировки стоков. Основанием для корректировки стали актуальные данные ЕГРН и уточнение границ земельных участков, на время строительства предусмотрен сервитут.

Ознакомиться с проектом можно с 30 апреля по 14 мая на сайте dag.sev.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения» или на sev.gov.ru. Экспозиция будет открыта круглосуточно, консультирование — в рабочие дни с 9:00 до 17:00. Замечания и предложения принимаются онлайн или письменно по адресу ул. Рабочая, 5а до 14 мая. Обсуждения продлятся до 20 мая.

Напомним, строительство КОС «Южные» в Севастополе не было остановлено после банкротства главного подрядчика ООО «РСК». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в апреле 2025 года во время посещения объекта еще раз подчеркнул, что после банкротства подрядчика новый контракт был заключен вчера с непосредственным исполнителем, официальным основным субгенподрядчиком по данному объекту — ООО «Трансстройиндустрия». Деньги на выполнение контракта находятся на казначейских счетах и на сроки завершения работ ситуация не повлияет. Ожидается запуск КОС в конце 2026 года. Объект, по его словам, выполнен на 40%. На площадке работают около 150 человек. К концу мая их число увеличат до 300. Планируется запуск цеха по сушке иловых остатков и их последующего сжигания.

Стоит отметить, что к строительству КОС «Южные» приступили в марте 2018 года. Планировались строительство и реконструкция 17 сооружений общей производительностью 170 тысяч кубометров в сутки. Большая часть этого объема была рассчитана на КОС «Южные» (125 тысяч кубов), которые должны обеспечить полноценную очистку сточных вод в районе Балаклавы.

Однако деньги для строительства очистных оказались на счетах банка с отозванной лицензией. Было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, государственный контракт на 6,85 млрд рублей был заключен с грубыми нарушениями, а аванс в размере более 2 млрд рублей перечислили на расчетный счет подрядчика, а не на счет федерального казначейства, как требует закон. В итоге около 1,31 млрд рублей из суммы аванса оказались заблокированы на счете подрядчика в банке, который лишился лицензии, а 747 млн рублей израсходованы «на цели, не предусмотренные государственным контрактом».

Одним из обвиняемых в «деле очистных» стал бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города